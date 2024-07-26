Динамо віддало Цітаішвілі в оренду іспанському клубу

23-річний півзахисник київського Динамо та національної збірної Грузії Георгій Цітаішвілі проведе наступний сезон в іспанській Гранаді.

Про це повідомляє сайт футбольного клубу Гранада.

Гранада підписала Цітаішвілі на правах річної оренди та має право на викуп у Динамо контракту талановитого гравця. Портал Transfermarkt оцінює вартість Георгія у 800 тисяч євро, а його чинна угода з "біло-синіми" розрахована до літа 2026 року.

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За підсумками минулого сезону Гранада фінішувала на 20-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги та вилетіла в Сегунду — другий за силою дивізіон іспанського футболу.

Нагадаємо, на Євро-2024, де Цітаішвілі відіграв усі чотири матчі, він разом зі збірною Грузії сенсаційно дійшов до 1/8 фіналу, тоді як його одноклубники з Динамо у складі національної команди України завершили боротьбу вже після групового етапу.

Водночас Георгій Цітаішвілі не потрапляє до складу Динамо. Минулий сезон талановитий гравець провів на правах оренди у Динамо Батумі, за який забив 1 гол та віддав 6 асистів у 17 поєдинках чемпіонату Грузії.