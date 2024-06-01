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Бущан: Я буду за Боруссію у фіналі Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 1 червня, 12:20
Бущан: Я буду за Боруссію у фіналі Ліги чемпіонів

Воротар Динамо та збірної України Георгій Бущан вболіватиме за Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2023/24 проти мадридського Реала.

Про це він розповів Українській асоціації футболу.

"Там Андрій, мабуть, не гратиме через хворобу. Шкода, бо він провів чудовий сезон. Тоді я, мабуть, буду за Боруссію", — сказав голкіпер.

Вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Зазначимо, що у разі перемоги "вершкових" донецький Шахтар отримає пряму путівку до Ліги чемпіонів, а якщо виграє німецький клуб, то доведеться розпочинати із кваліфікації.

Боруссія Дортмунд Георгій Бущан Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2023/24

Георгій Бущан

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