Бущан: Я буду за Боруссію у фіналі Ліги чемпіонів

Воротар Динамо та збірної України Георгій Бущан вболіватиме за Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2023/24 проти мадридського Реала.

Про це він розповів Українській асоціації футболу.

"Там Андрій, мабуть, не гратиме через хворобу. Шкода, бо він провів чудовий сезон. Тоді я, мабуть, буду за Боруссію", — сказав голкіпер.

Вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Зазначимо, що у разі перемоги "вершкових" донецький Шахтар отримає пряму путівку до Ліги чемпіонів, а якщо виграє німецький клуб, то доведеться розпочинати із кваліфікації.