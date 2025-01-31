Бущан дебютує за Аль-Шабаб у матчі чемпіонату Саудівської Аравії

Голкіпер збірної України Георгій Бущан зіграє свій дебютний матч за Аль-Шабаб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воротар потрапив у стартовий склад команди на матч 18 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Іттіфак.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу.

30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.