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Бущан дебютує за Аль-Шабаб у матчі чемпіонату Саудівської Аравії

Олександр Булава — 31 січня 2025, 18:23
Бущан дебютує за Аль-Шабаб у матчі чемпіонату Саудівської Аравії
Георгій Бущан
x.com/AlShababSaudiFC

Голкіпер збірної України Георгій Бущан зіграє свій дебютний матч за Аль-Шабаб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воротар потрапив у стартовий склад команди на матч 18 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Іттіфак.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу.

30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

Георгій Бущан Аль-Шабаб

Георгій Бущан

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