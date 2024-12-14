Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президент Полісся: Я вчу українську мову вже п'ять років

Володимир Максименко — 14 грудня 2024, 14:13
Президент Полісся: Я вчу українську мову вже п'ять років
Геннадій Буткевич
Фото Полісся

Житомирське Полісся 65-й день народження, на якому президент клубу Геннадій Буткевич розповів, що вчить державну мову вже протягом п'яти років.

Про це функціонер розповів пресслужбі "вовків".

"Я хвилююся, бо 95 відсотків вболівальників розмовляють українською мовою. Я чесно кажу, вчу п’ять років українську мову, і буду не гірше, ніж наш головний тренер говорити українською мовою, але є якийсь процент російськомовних вболівальників – то я для них кажу.

Ми все зробимо і будем старатись робити тільки вперед. Ми за короткий період пройшли непростий шлях. За 5 років з другої ліги у вищу.

Грали у міжнародних турнірах - це непросто, і в цьому році ми попали в це таке положення, що буде важкувато - але ми це зробимо", - розповів Буткевич.

Після 16 турів чемпіонату України, Полісся розмістилось на п'ятому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 24 очки.

Раніше Буткевич прокоментував майбутнє Олексія Гуцуляка.

Полісся Геннадій Буткевич

Геннадій Буткевич

Президент Полісся: Ми отримали пропозицію щодо Гуцуляка, але взимку він піде, тільки якщо сам попросить
Перелякане Динамо та питання честі у Кривому Розі. Головні інтриги 17 туру УПЛ
Леоненко: Буткевича постійно дурять, я хочу пояснити йому, що і як
Полісся взимку покинуть 6 футболістів – журналіст
Бізнес-партнери по УПЛ: Буткевич придбав частку в компанії Надєїна

Останні новини