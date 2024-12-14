Президент Полісся: Я вчу українську мову вже п'ять років

Житомирське Полісся 65-й день народження, на якому президент клубу Геннадій Буткевич розповів, що вчить державну мову вже протягом п'яти років.

Про це функціонер розповів пресслужбі "вовків".

"Я хвилююся, бо 95 відсотків вболівальників розмовляють українською мовою. Я чесно кажу, вчу п’ять років українську мову, і буду не гірше, ніж наш головний тренер говорити українською мовою, але є якийсь процент російськомовних вболівальників – то я для них кажу.



Ми все зробимо і будем старатись робити тільки вперед. Ми за короткий період пройшли непростий шлях. За 5 років з другої ліги у вищу.

Грали у міжнародних турнірах - це непросто, і в цьому році ми попали в це таке положення, що буде важкувато - але ми це зробимо", - розповів Буткевич.