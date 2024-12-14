Президент Полісся: Ми отримали пропозицію щодо Гуцуляка, але взимку він піде, тільки якщо сам попросить

Прещидент Полісся Геннадій Буткевич заявив, що клуб вже отримав пропозицію щодо трансферу Олексія Гуцуляка.

Про це 66-річний бізнесмен розповів в інтерв'ю YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

"Гуцуляк — наш найкращий трансфер? Так. Ми робили тести, і в нього найкращі показники в таких категоріях як ментальність і психологічна стійкість. Не тільки фізичні дані. Єдиний футболіст, у якого "все зелене". Це футболіст найвищого рівня. Коли він піде в Європу, то добре себе проявить.

Уже є пропозиція. Ми ще з ним не спілкувалися про це, але будемо. Упевнений, що коли ми будемо в єврокубках, його побачать інші клуби, і він гідний грати в грандах європейського футболу. Чи піде він узимку? Ні, але якщо він мені скаже, що хоче піти — я не буду його тримати", – заявив Буткевич.