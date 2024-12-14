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Президент Полісся: Ми отримали пропозицію щодо Гуцуляка, але взимку він піде, тільки якщо сам попросить

Олексій Погорелов — 14 грудня 2024, 11:20
Президент Полісся: Ми отримали пропозицію щодо Гуцуляка, але взимку він піде, тільки якщо сам попросить
Олексій Гуцуляк
Instagram Олексія Гуцуляка

Прещидент Полісся Геннадій Буткевич заявив, що клуб вже отримав пропозицію щодо трансферу Олексія Гуцуляка.

Про це 66-річний бізнесмен розповів в інтерв'ю YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

"Гуцуляк — наш найкращий трансфер? Так. Ми робили тести, і в нього найкращі показники в таких категоріях як ментальність і психологічна стійкість. Не тільки фізичні дані. Єдиний футболіст, у якого "все зелене". Це футболіст найвищого рівня. Коли він піде в Європу, то добре себе проявить.

Уже є пропозиція. Ми ще з ним не спілкувалися про це, але будемо. Упевнений, що коли ми будемо в єврокубках, його побачать інші клуби, і він гідний грати в грандах європейського футболу. Чи піде він узимку? Ні, але якщо він мені скаже, що хоче піти — я не буду його тримати", – заявив Буткевич.

У своєму дебютному сезоні у складі Полісся Олексій Гуцуляк взяв участь в 18 матчах, у яких записав на свій рахунок 10 голів та 2 результативні передачі.

26-річний вінгер також зіграв у чотирьох поєдлинках збірної України у Лізі націй-2024/25.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Геннадій Буткевич Олексій Гуцуляк

Олексій Гуцуляк

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