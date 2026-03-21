Сьогодні я купив би його й за 150 мільйонів: легенда Баварії – про трансфер, який перевершив його очікування

Улі Генесс висловився про форварда Баварії Гаррі Кейна та його значення для команди.

Слова німця цитує Kicker.

Почесний президент мюнхенського клубу зізнався, що спочатку вважав невиправдано високим цінник за англійського форварда, якого Баварія придбала у Тоттенгема за 100 мільйонів євро. Проте тепер він кардинально змінив свою думку.

"Багато хто думав: "100 мільйонів? Вони збожеволіли". Я теж так вважав. Але сьогодні я купив би його й за 150 мільйонів. Гаррі Кейн – це світова зірка, він має чудовий характер, є прикладом для наших 18‑річних гравців. Він бере їх під своє крило, підказує, як правильно бити по м'ячу й так далі. Великі зірки мусять заробляти по-справжньому великі гроші, а гравці середнього рівня мають коштувати трохи дешевше", – сказав Генесс.

Зазначимо, що англійський форвард виступає за мюнхенців з 2023 року. Він демонструє неймовірну результативність, забивши за Баварію 132 голи у 135 матчах.

У нинішньому сезоні він з відривом є найкращим бомбардиром Бундесліги. А в Лізі чемпіонів поступається лише форварду Реала Кіліану Мбаппе.

Саме з "вершковими" німецький гранд зіграє у чвертьфіналі. Поєдинки відбудуться 7 та 15 квітня.

Наступний матч Баварія проведе 21 березня проти Уніона у 27 турі Бундесліги. Гра розпочнеться о 16:30 за київським часом.