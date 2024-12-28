Боротьба одного клубу: гендиректор Атлетико – про Суперлігу
Генеральний директор Атлетико Мадрид Хіль Марін розкритикував керівництво проєкту Суперліги через невизначеність.
Слова функціонера наводить ESPN.
У свій час Суперліга була проектом, який захищає певне коло команд і ставила під загрозу футбольну піраміду світу.
Поки що йдеться лише про виправдання боротьби одного клубу із системою. Я щиро вірю, що найкращий спосіб зламати її – робити це зсередини.
Зараз Суперліга – це невизначеність для телеканалів та спонсорів. УЄФА та Асоціація європейських клубів адаптували свої змагання. Вони розширили географію учасників, а великі клуби почали більше заробляти.
Це сезон дуже насичений для футболістів. Треба зробити деякі обмеження щодо кількості матчів, адже наше завдання – захищати гравців», – вважає Марін.
Нагадаємо, що Атлетіко був одним із 12 клубів-засновників Суперліги, але згодом став першою командою, яка відмовилася від участі у турнірі.
Раніше повідомлялося про плани засновників Суперліги перезапустити проєкт.