Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Боротьба одного клубу: гендиректор Атлетико – про Суперлігу

Володимир Максименко — 28 грудня 2024, 18:36
Боротьба одного клубу: гендиректор Атлетико – про Суперлігу
Хіль Марин (праворуч)
ESPN

Генеральний директор Атлетико Мадрид Хіль Марін розкритикував керівництво проєкту Суперліги через невизначеність.

Слова функціонера наводить ESPN.

У свій час Суперліга була проектом, який захищає певне коло команд і ставила під загрозу футбольну піраміду світу.

Поки що йдеться лише про виправдання боротьби одного клубу із системою. Я щиро вірю, що найкращий спосіб зламати її – робити це зсередини.

Зараз Суперліга – це невизначеність для телеканалів та спонсорів. УЄФА та Асоціація європейських клубів адаптували свої змагання. Вони розширили географію учасників, а великі клуби почали більше заробляти.

Це сезон дуже насичений для футболістів. Треба зробити деякі обмеження щодо кількості матчів, адже наше завдання – захищати гравців», – вважає Марін.

Нагадаємо, що Атлетіко був одним із 12 клубів-засновників Суперліги, але згодом став першою командою, яка відмовилася від участі у турнірі.

Раніше повідомлялося про плани засновників Суперліги перезапустити проєкт.

Суперліга Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид

Вінгер Барселони Ферран отримав пошкодження на тренуванні команди
Сімеоне визнаний найкращим тренером Прімери у грудні
Суарес привітав гравців Атлетико з перемогою над Барселоною вечерею
Флік: Барселоні потрібна перерва, після неї ми покажемо всім, наскільки ми сильні
Атлетико вперше під керівництвом Сімеоне переміг Барселону на виїзді

Останні новини