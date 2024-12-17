Європейська Суперліга має намір перезапуститися як Об'єднана ліга: представлений новий формат

Компанія А22, що стоїть за ідеєю створення Європейської Суперліги, повністю відмовилася від початкового формату турніру. Вона представила ребрендинг змагання з новою назвою та новим форматом.

Про це повідомляє The Athletic.

А22 запропонувала формат чотирьох ліг, що складається з 96 клубів, до яких команди будуть кваліфікуватися через свої національні ліги, у традиційний спосіб.

Турнір, який замість Європейської Суперліги матиме назву Об'єднана ліга, буде розділений на чотири ліги: Зіркову, Золоту, Синю та Об'єднану. Перші дві складатимуться з 16 команд, останні дві – з 32-х.

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Ці ліги будуть розділені на групи по вісім команд: по дві в Зірковій і Золотій та по чотири в Синій та Об'єднаній. Кожна команда групи гратиме з кожною іншою командою на виїзді і вдома.

У двох вищих лігах по чотири кращі команди з кожної групи виходитимуть до плейоф, а по дві кращі команди з кожної групи в Синій та Об'єднаній лігах виходитимуть до 1/8 фіналу.

A22 офіційно звернулася до УЄФА та ФІФА за "дозволом" на реалізацію своєї ідеї.

Компанія вважає, що керівні органи не матимуть іншого вибору, окрім як надати їй дозвіл спробувати створити цю лігу або не накладати жодних превентивних покарань на клуби, які зацікавлені в цій ідеї.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Європейський суд постановив, що УЄФА та ФІФА не мають права забороняти створювати нові змагання, адже це порушує законодавство ЄС.