Гендиректору клубу Першої ліги оголосили підозру за організацію схеми фіктивного бронювання

Гендиректор Чернігова Микола Синиця отримав підозру за організацію схеми фіктивного бронювання футболістів.

Про це повідомила прокуратура Чернігівської області.

Зазначається, що директор ТОВ розробив схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників футбольного клубу, які не брали жодної участі в діяльності підприємства, що своєю чергою зменшувало мобілізаційний резерв ЗСУ, а також сприяло ухиленню від призову на військову службу.

За інформацією джерел Суспільного, підозру оголосили Миколі Синиці. Він, згідно з даними аналітичної системи YouControl, керівник ТОВ Коллар Компані та є генеральним директором і одним із бенефіціарів ФК Чернігів, що виступає в Першій лізі України.

Водночас представник пресслужби клубу Олександр Гребенніков повідомив, що він не може підтвердити факт обшуків на підприємстві та у футболістів, також він не володіє інформацією про бронювання.

Нагадаємо, у 10-му турі Чернігів переграв Ворсклу.