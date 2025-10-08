Українська правда
Гендиректору клубу Першої ліги оголосили підозру за організацію схеми фіктивного бронювання

Олексій Мурзак — 8 жовтня 2025, 18:52
Прокуратура України

Гендиректор Чернігова Микола Синиця отримав підозру за організацію схеми фіктивного бронювання футболістів.

Про це повідомила прокуратура Чернігівської області.

Зазначається, що директор ТОВ розробив схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників футбольного клубу, які не брали жодної участі в діяльності підприємства, що своєю чергою зменшувало мобілізаційний резерв ЗСУ, а також сприяло ухиленню від призову на військову службу.

За інформацією джерел Суспільного, підозру оголосили Миколі Синиці. Він, згідно з даними аналітичної системи YouControl, керівник ТОВ Коллар Компані та є генеральним директором і одним із бенефіціарів ФК Чернігів, що виступає в Першій лізі України.

Водночас представник пресслужби клубу Олександр Гребенніков повідомив, що він не може підтвердити факт обшуків на підприємстві та у футболістів, також він не володіє інформацією про бронювання.

Нагадаємо, у 10-му турі Чернігів переграв Ворсклу.

