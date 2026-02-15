"Він руйнує Україну": Палкін розкритикував позицію Інфантіно щодо повернення росіян

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розкритикував позицію президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо повернення росіян до змагань, заявивши, що йому краще самому приїхати та подивитися, як війна проходить в Україні.

Його слова передає Yahoo Sports.

"Йому краще приїхати і подивитися, що тут відбувається. Люди кажуть, що футбол не повинен втручатися в політику. Це не правильно, тому що футбол є частиною нашого життя".

Палкін звинуватив Джанні Інфантіно у ігноруванні інтересів України та у симпатії до Росії.

"Футбол – це гра, яку дивляться і якою цікавляться тисячі, мільйони, мільярди людей. Політика і футбол– це одне ціле. Він підтримує Росію і руйнує Україну. Схоже, він ігнорує Україну. Я цього не розумію. Я не розумію таких заяв".

Функціонер наголосив на подвійних стандартах італійського політика, сказавши також, що його дії носять в собі руйнівні наслідки для українського футболу.

"Я зовсім не розумію, про що думає Інфантіно. Ми вже чотири роки воюємо. У таких умовах вижити неймовірно складно. Інфантіно постійно повторює, що ми – одна футбольна сім'я, але він ніколи не приділяє уваги українському футболу. Він робить усе, щоб знищити наш футбол, а не захищати його і не допомагати йому".

Нагадаємо Інфантіно заявив, що відсторонення Росії від міжнародних змагань не принесло жодної користі. Президент ФІФА висловив сподівання на повернення представників країни-агресора, але спочатку на молодіжному рівні.

На скандальну заяву президента ФІФА відреагував легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек, який закликав зупинити повернення російських команд на міжнародну арену.

Також Джанні Інфантіно, зокрема, розкритикували міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, глава МЗС України Андрій Сибіга, тренер Мирон Маркевич та Йожеф Сабо.