Гендиректор Партизана: Що Україна зробила щодо агресії НАТО проти Сербії?

Генеральний директор белградського Партизана Мілош Вазура вважає несправедливою позицію київського Динамо щодо військово-політичного контексту їх протистояння в Лізі чемпіонів.

Слова функціонера цитує сербське видання Zurnal.

"Чим завдячувати такій неспортивній поведінці? Наша країна не відмовилася від визнання територіальної цілісності цієї країни. Ми маємо поставити питання: Що Україна зробила щодо агресії НАТО проти нашої країни, що ми маємо робити і як на це відповідати?

Чому хтось ставить себе на п’єдестал морального судді та судить з нього про сербські справи та поведінку, а також без жодних аргументів повчає нас? Чи вони колись засуджували ту агресію, чи дистанціювались від скоєних проти нас злочинів?

Чому це поширюється на спортивні майданчики? Цьому не місце у спортивних змаганнях. Сербія послідовно тримається осторонь усіх військових конфліктів і наполегливо проповідує мир", — сказав Вазура.