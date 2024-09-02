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Оболонь звільнила головного тренера — ТаТоТаке

Володимир Кук — 2 вересня, 19:09
Оболонь звільнила головного тренера — ТаТоТаке
Валерій Іващенко
ФК Оболонь

Головний тренер Оболоні Сергій Іващенко був звільнений.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, на сьогоднішній зустрічі в офісі президента Оболоні було прийняте рішення про припинення співпраці з тренером.

Виконавцем обов'язків головного тренера "пивоварів" призначено його помічника Олександра Антоненка. Зазначається, що вже завтра, 3 вересня, він проведе перше тренування київського клубу після короткої відпустки.

Зазначимо, що до киян український тренер приєднався у 2021 році. Під його керівництвом клуб зміг підвищитися до Української Прем'єр-ліги, а минулого сезону команда зберегла прописку в еліті українського футболу, вигравши перехідні матчі.

У сезоні-2024/25 після 5 турів у команди Іващенка було набрано 1 очко, вони розташувались на останньому 16 місці у турнірній таблиці чемпіонату України.

Нагадаємо, нещодавно луганська Зоря також залишилась без головного тренера. Президент клубу Євгеній Гєллєр звільнив Юрія Коваля з посади наставника команди.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Сергій Іващенко

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