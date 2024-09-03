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Без паніки: гендиректор Мілана прокоментував роботу Фонсеки на старті сезону

Микола Дендак — 3 вересня, 18:39
Без паніки: гендиректор Мілана прокоментував роботу Фонсеки на старті сезону
Паулу Фонсека
Getty Images

Генеральний директор Мілана Джорджо Фурлані не переймається щодо невдалого старту команди на чолі Паулу Фонсекою в сезоні-2024/25.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Ми з Паулу Фонсекою та командою, маємо повну підтримку від клубу. Ми задоволені роботою, яку він виконав у передсезонній підготовці. Звичайно, ми хотіли б мати вже 9 очок, але без паніки", — сказав Фурлані.

Зазначимо, що колишній наставник Шахтаря очолив італійський клуб цього літа. Під його керівництвом Мілан після трьох турів має 2 очки в активі та посідає 14 сходинку в Серії А.

Підопічні Фонсеки розписали мирову з Торіно та Лаціо, а також мінімально поступилися Пармі.

Мілан Шахтар Паулу Фонсека

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