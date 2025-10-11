Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Діяв виключно з добрими намірами: гендир Чернігова – про фіктивне бронювання тренерів та гравців

Олексій Мурзак — 11 жовтня 2025, 15:51
Діяв виключно з добрими намірами: гендир Чернігова – про фіктивне бронювання тренерів та гравців
Суспільне

Генеральний директор футбольного клубу Чернігів Микола Синиця 10 жовтня під час засідання Деснянського районного суду Чернігова прокоментував вручення йому підозри у справі про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, пояснивши, що бронював футболістів та тренерів виключно з метою зберегти клуб і забезпечити роботу дитячої футбольної школи.

Про це повідомляє Суспільне.

"Свою вину визнаю, але діяв виключно з добрими намірами. Наш Чернігів представляє місто та дає змогу понад 400 дітям навчатися у прикордонному регіоні. Тому, щоб школа функціонувала і в ній працювали дитячі тренери, я дійсно бронював.

Не маю жодного наміру кудись їхати. Виїжджав багато разів за кордон і, якби були погані наміри, мене б давно тут не було. Я співпрацював, співпрацюю і надалі буду співпрацювати зі слідством", – сказав він.

За словами Синиці, його компанія активно підтримує ЗСУ та сплачує податки: щомісяця понад 3 мільйони гривень лише із зарплат і ще більше 5 мільйонів у вигляді допомоги Збройним силам України.

Суддя Деснянського районного суду Богдан Крапивний обрав Синиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 гривень. Підозру йому інкримінують за перешкоджання законній діяльності Збройних сил. Максимальна санкція статті — до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, 8 жовтня Чернігівська обласна прокуратура повідомила про вручення підозри Синиці щодо фіктивного бронювання футболістів.

Чемпіонат України, Перша ліга Чернігів

Чернігів

Вболівальники Ворскли провели серйозну розмову з командою після поразки від Чернігова
Гендиректору клубу Першої ліги оголосили підозру за організацію схеми фіктивного бронювання
Ворскла програла Чернігову, Буковина обіграла Ниву та стала лідером Першої ліги
Чорноморець та Буковина здобули перемоги в 9-му турі Першої ліги
Поділля здолало Прикарпаття, Чорноморець переграв Агробізнес у матчі 8-го туру Першої ліги

Останні новини