Діяв виключно з добрими намірами: гендир Чернігова – про фіктивне бронювання тренерів та гравців

Генеральний директор футбольного клубу Чернігів Микола Синиця 10 жовтня під час засідання Деснянського районного суду Чернігова прокоментував вручення йому підозри у справі про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, пояснивши, що бронював футболістів та тренерів виключно з метою зберегти клуб і забезпечити роботу дитячої футбольної школи.

Про це повідомляє Суспільне.

"Свою вину визнаю, але діяв виключно з добрими намірами. Наш Чернігів представляє місто та дає змогу понад 400 дітям навчатися у прикордонному регіоні. Тому, щоб школа функціонувала і в ній працювали дитячі тренери, я дійсно бронював.

Не маю жодного наміру кудись їхати. Виїжджав багато разів за кордон і, якби були погані наміри, мене б давно тут не було. Я співпрацював, співпрацюю і надалі буду співпрацювати зі слідством", – сказав він.

За словами Синиці, його компанія активно підтримує ЗСУ та сплачує податки: щомісяця понад 3 мільйони гривень лише із зарплат і ще більше 5 мільйонів у вигляді допомоги Збройним силам України.

Суддя Деснянського районного суду Богдан Крапивний обрав Синиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 гривень. Підозру йому інкримінують за перешкоджання законній діяльності Збройних сил. Максимальна санкція статті — до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, 8 жовтня Чернігівська обласна прокуратура повідомила про вручення підозри Синиці щодо фіктивного бронювання футболістів.