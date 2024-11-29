Генеральний директор Црвени Звезди Звездан Терзич обожню країну-терористку.

Про це він розповів у коментарі російському пропагандистському виданню на питання про те, чому він заспівав приспів із пісні "Катюша".

"Я заспівав пісню "Катюша"? Це моя улюблена пісня. Я люблю Росію, російських людей, російські пісні", – сказав Звездан.

Црвена Звезда не гребує поїздками в Росію. Сербська команда регулярно проводить товариські матчі з російськими клубами. Напередодні "червоно-білі" несподівано розгромили Штутгарт у Лізі чемпіонів.