Станкович подав у відставку з поста тренера Црвени Звезди

Легенда європейського футболу Деян Станкович подав у відставку з посади головного тренера Црвени Звезди.

Про це повідомляє Sportal.

Таке рішення фахівець ухвалив після того, як його команда вилетіла від ізраїльського Хапоеля (Беер-Шева) в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Станкович очолює Црвену Звезду з грудня 2025 року. До цього 47-річний сербський фахівець уже працював із командою в 2019 – 2022 роках. Також Станкович тренував Сампдорію, Ференцварош і московський Спартак.

Наразі головним претендентом на заміну Станковича на посаду головного тренера Црвени Звезди називається іспанець Альберт Рієра. Його останнім місцем роботи був франкфуртський Айнтрахт.

Попереду на Црвену Звезду чекає плейоф-кваліфікації Ліги Європи. В разі поразки команда гратиме в основному раунді Ліги конференцій.