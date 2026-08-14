Ексгравець збірної Іспанії очолив Црвену Звезду
Альберт Рієра
ФК Црвена Звезда
Відомий іспанський фахівець Альберт Рієра призначений на посаду головного тренера Црвени Звезди.
Про це повідомляє пресслужба сербського клубу.
Контракт розрахований на два роки – до літа 2028 року. На посаді головного тренер Црвени Звезди 44-річний іспанець замінив Деяна Станковича, який покинув свою посаду після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів в третьому раунді від ізраїльського Хапоеля (Беер-Шева).
Попереднім місцем роботи Рієри був франкфуртський Айнтрахт, який він очолював з лютого до травня 2026 року. До цього працював із Целє, Бордо та Олімпією (Любляна).
В якості гравця Рієра відомий за виступами за Бордо, Еспаньол, Ліверпуль і Галатасарай. Провів 16 матчів і забив 4 голи за збірну Іспанії.