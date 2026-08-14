Ексгравець збірної Іспанії очолив Црвену Звезду

Відомий іспанський фахівець Альберт Рієра призначений на посаду головного тренера Црвени Звезди.

Про це повідомляє пресслужба сербського клубу.

Контракт розрахований на два роки – до літа 2028 року. На посаді головного тренер Црвени Звезди 44-річний іспанець замінив Деяна Станковича, який покинув свою посаду після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів в третьому раунді від ізраїльського Хапоеля (Беер-Шева).

Попереднім місцем роботи Рієри був франкфуртський Айнтрахт, який він очолював з лютого до травня 2026 року. До цього працював із Целє, Бордо та Олімпією (Любляна).

В якості гравця Рієра відомий за виступами за Бордо, Еспаньол, Ліверпуль і Галатасарай. Провів 16 матчів і забив 4 голи за збірну Іспанії.