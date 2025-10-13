Крістал Пелес провів переговори з головним тренером щодо продовження контракту
Олівер Гласнер
Крістал Пелес
Боси Крістал Пелес планують продовжити контракт зі своїм головним тренером Олівером Гласнером.
Про це співвласник команди Стів Періш повідомив Talksport.
"Ми дійсно хочемо його зберегти та вже провели попередні переговори. Для Олівера головне створити комфортні умови роботи.
Треба зробити так, щоб йому подобалось тут працювати та створити усе для досягнення результату", – розповів Періш.
Нагадаємо, австрієць працює з Крістал Пелес з лютого 2024 року. Минулого сезону команда виграла Кубок Англії, а поточну кампанію розпочала з перемоги в Суперкубку.
Раніше АПЛ визнала Гласнера найкращим тренером вересня.