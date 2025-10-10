Гецко: Гравці збірної України здатні зробити справжнє диво

Колишній гравець збірної України Іван Гецко вважає "синьо-жовтих" фаворитами матчу з Ісландією у відборі на ЧС-2026.

Цитує футболіста NV.ua.

"Я б не сказав, що ми фаворити. Ми знаємо, що Ісландія зараз має великі амбіції, у них хороший фундамент і чітке розуміння своєї гри. Але й у нас є збірна Україна – з низкою класних футболістів, гравців, які мають ім'я в країні, в Європі, у світі. Якщо вони захочуть, то здатні зробити справжнє диво. Дуже хочеться в це вірити.

Мені дуже хочеться, щоб Україна показала ту якість гри, якої ми всі чекаємо. Ми ж знаємо, що маємо гравців, які виступають на високому європейському рівні. Чому цього не видно у збірній? Це питання радше до тренерського штабу. Але попри все я вірю, що якщо ми зберемося як команда, то можемо грати на рівні з будь-ким. Ми неодноразово доводили це – з Бельгією, Францією, командами, які набагато сильніші за Ісландію. Це показник того, що потенціал у нас великий. Є імена, є гравці високого рівня. Але поки що немає командної гри – і це трохи образливо, бо наша збірна не заслуговує на те місце, яке зараз посідає в таблиці.

Головне – надійність і дисципліна. Щоб кожен гравець відповідав за свій епізод, добігав до кінця, не вимикався з гри, щоб була підстраховка. Це і є командна гра, якої нам зараз дуже бракує. Хочеться, щоб усі зрозуміли: другого такого шансу може більше не бути. І це має стати стимулом, щоб затиснути пояси міцніше й показати ту гру, яку від нас чекає вся країна.