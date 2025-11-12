Українська правда
Гецко дав пораду Реброву перед матчем з Францією

Олександр Булава — 12 листопада 2025, 19:40
Гецко дав пораду Реброву перед матчем з Францією
Колишній гравець збірної України Іван Гецко вважає, що головний тренер національної команди Сергій Ребров не повинний ставити основу на гру з Францією.

Цитує футболіста NV.ua.

"Я не думаю, що нам треба зробити щось надприродне. Все-таки Франція є Франція – і це всі розуміють. Сам Дешам говорить, що це буде історичний матч, який має велике значення. Адже у разі перемоги Франція отримає пряму путівку на чемпіонат світу. Але якщо Україна піднесе сюрприз – усе може скластися зовсім інакше.

Я просто хотів, щоб ми реально оцінювали рівень французів і рівень нашої збірної.

Я б вчинив так: дав би трохи відпочити основним гравцям, від яких залежатиме результат матчу проти Ісландії. Бо якщо вже давати Франції справжній бій і доводити, що ми нічим не гірші — це ризиковано. Тут потрібна твереза голова і правильне рішення. Думаю, тренерський штаб Сергія Реброва розуміє значення цієї гри і вчинить розумно", – заявив Гецко.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

