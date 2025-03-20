Це не обговорюється: Гецко – про воротарську позицію у збірній України

Колишній гравець збірної України Іван Гецко вважає, що воротарська позиція у національній команді не потребує обговорення.

Цитує гравця NV.

На думку Гецка, у стартовому складі на матч проти Бельгії повинний вийти воротар Бенфіки Анатолій Трубін

"На мою думку, голкіперська позиція навіть не обговорюється – однозначно Трубін. Але тренери бачать, хто краще працює на тренуваннях, і це все позначається перед грою.

Я ж вважаю, що Трубін, який має багато ігрової практики, має захищати наші ворота", – розповів Гецко.