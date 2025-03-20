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Це не обговорюється: Гецко – про воротарську позицію у збірній України

Олександр Булава — 20 березня 2025, 20:13
Це не обговорюється: Гецко – про воротарську позицію у збірній України
Анатолій Трубін
ФК Бенфіка

Колишній гравець збірної України Іван Гецко вважає, що воротарська позиція у національній команді не потребує обговорення.

Цитує гравця NV.

На думку Гецка, у стартовому складі на матч проти Бельгії повинний вийти воротар Бенфіки Анатолій Трубін

"На мою думку, голкіперська позиція навіть не обговорюється – однозначно Трубін. Але тренери бачать, хто краще працює на тренуваннях, і це все позначається перед грою.

Я ж вважаю, що Трубін, який має багато ігрової практики, має захищати наші ворота", – розповів Гецко.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Раніше Сергій Ребров оголосив остаточну заявку команди на матч із "червоними дияволами".

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