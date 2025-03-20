Це не обговорюється: Гецко – про воротарську позицію у збірній України
Колишній гравець збірної України Іван Гецко вважає, що воротарська позиція у національній команді не потребує обговорення.
Цитує гравця NV.
На думку Гецка, у стартовому складі на матч проти Бельгії повинний вийти воротар Бенфіки Анатолій Трубін
"На мою думку, голкіперська позиція навіть не обговорюється – однозначно Трубін. Але тренери бачать, хто краще працює на тренуваннях, і це все позначається перед грою.
Я ж вважаю, що Трубін, який має багато ігрової практики, має захищати наші ворота", – розповів Гецко.
Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Раніше Сергій Ребров оголосив остаточну заявку команди на матч із "червоними дияволами".