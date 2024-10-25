Гецко: Футбол у виконанні Роми та Динамо спонукав до сну

Колишній гравець збірної України з футболу Іван Гецко заявив, що йому хотілося спати, дивлячись матч Рома – Динамо в Лізі Європи.

Його слова передає Sport.ua.

"Якщо відверто, вчорашній поєдинок мені не сподобався. Невисокі швидкості, обмаль гольових моментів та цікавих продовжень. Як кажуть в таких випадках, футбол у виконанні Роми та Динамо спонукав до сну. Для динамівців зараз на першому плані – поєдинок з Шахтарем в УПЛ 27 жовтня. Тому керманич й виставив експериментальний склад, щоб зберегти лідерам сили й уникнути пошкоджень. У випадку перемоги в неділю кияни зроблять вагому заявку на золото. А в Лізі Європи ще можна надолужити згаяне", – сказав Гецко.

Наразі в Динамо 0 балів в активі та передостання сходинка в турнірній таблиці. У четвертому турі турніру кияни 7 листопада зіграють проти угорського Ференцвароша, а римляни завітають у гості до англійського Тоттенгема.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 27 жовтня у Києві, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Початок – о 18:00 за київським часом. Напередодні "гірники" поступилися лондонському Арсеналу у матчі 3 туру Ліги чемпіонів.