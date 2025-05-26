Гайденгайм здолав Ельферсберг у плейоф за місце в Бундеслізі

Гайденгайм на виїзді обіграв Ельферсберг у матчі-відповіді за право зіграти у Бундеслізі сезону-2025/2026.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Гості вийшли вперед на 9-й хвилині відзначився австрійський нападник Матіас Гонзак. На це Ельферсберг відповів влучним ударом Робіна Фельгауера в середині першого тайму.

Розв'язка гри відбулась на 90+5 хвилині, коли перемогу у матчі Гайденгайму приніс бразильський форвард Лео Шієнза.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

Стикові матчі, матч-відповідь, 26 травня

Ельферсберг – Гайденгайм 1:2 (1:1)

(перший матч 2:2)

Голи: 0:1 – 9 Гонзак, 1:1 – 31 Фельгауер, 1:2 – 90+5 Шієнза

Нагадаємо, що Гайденгайм посів 16 сходинку турнірної таблиці елітного дивізіону чемпіонату Німеччини, а Ельферсберг став третім у другій Бундеслізі.

Напряму до еліти кваліфікувався Кельн та Гамбург. "Козли" завдяки перемозі в останньому турі навіть стали чемпіонами другого за силою чемпіонату Німеччини.