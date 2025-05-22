Гайденгайм та Ельферсберг не визначили сильнішого в першій грі за місце в Бундеслізі
Гайденгайм у домашньому матчі зіграв унічию з Ельферсбергом у стиковому матчі за вихід до Бундесліги сезону-2025/2026.
Зустріч завершилася з рахунком 2:2. Гості після першого тайму лідирували 0:2, проте голи Зірслебена та Гонзака за три хвилини відновили паритет та встановили підсумковий рахунок зустрічі.
Гайденгайм – Ельферсберг 2:2 (0:2)
Матч-відповідь запланований на 26 травня. Поєдинок відбудеться в місті Шпізен-Ельферсберг о 21:30 за київським часом.
Нагадаємо, що Гайденгайм посів 16 сходинку турнірної таблиці елітного дивізіону чемпіонату Німеччини та бореться за збереження прописки проти Ельферсберга, який став третім у другій Бундеслізі.
Напряму до еліти кваліфікувався Кельн та Гамбург. "Козли" завдяки перемозі в останньому турі навіть стали чемпіонами другого за силою чемпіонату Німеччини.