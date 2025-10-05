Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гамбург розгромив Майнц, Штутгарт переграв Гайденгайм у 6-му турі Бундесліги

Олексій Мурзак — 5 жовтня 2025, 22:28
Гамбург розгромив Майнц, Штутгарт переграв Гайденгайм у 6-му турі Бундесліги

У неділю, 5 жовтня, трьома матчами завершився 6-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок між Штутгартом на Гайденгаймом, який завершився перемогою "швабів".

Пізніше відбулося ще дві зустрічі, в яких Гамбург вдома розгромив Майнц, а Боруссія Менхенгладбах зіграла внічию з Фрайбургом.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
6 тур, 5 жовтня

Штутгарт – Гайденгайм 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 65 Ель-Ханнус

Гамбург – Майнц 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Локонга, 2:0 – 10 Філіпп, 3:0 – 52 Домпе, 4:0 – 61 Філіпп

Боруссія М – Фрайбург 0:0

Standings provided by Sofascore

Вчора, 4 жовтня, також відбулася низка матів, зокрема, Боруссія Дортмунд розписала мирову з Лейпцигом, а Баварія розгромила Айнтрахт

Боруссія Менхенгладбах Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гамбург Майнц Фрайбург Штутгарт Гайденгайм

Гайденгайм

Бундесліга. Хеттрик Кейна приніс Баварії перемогу над Гоффенгаймом, розгроми від Майнца та Фрайбурга
Бундесліга. Баєр втратив перемогу над Вердером, Баварія у непростому матчі перемогла Аугсбург у 2-му турі
Вилучення стало вирішальним: Боруссія Д за 4 хвилини втратила перемогу над Санкт-Паулі у Бундеслізі
Гайденгайм здолав Ельферсберг у плейоф за місце в Бундеслізі
Визначилися всі учасники єврокубків від Німеччини та команда, яка зіграє в перехідних матчах

Останні новини