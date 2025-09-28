Українська правда
Ліга 1. Ліон обіграв Лілль, Париж відібрав очки у Ніцци

Олег Дідух — 28 вересня 2025, 20:23
У неділю, 28 вересня, відбулися ще чотири матчі в рамках шостого туру французької Ліги 1. Ніцца вдома не зуміла обіграти Париж, Брест на виїзді виявився сильнішим за Анже. Ліон мінімально обіграв Лілль, а матч між Мецом і Гавром завершився нульовою нічиєю.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
6 тур, 28 вересня

Ніцца – Париж – 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Діоп, 1:1 – 88 Крассо (з пенальті)

Анже – Брест – 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 26 Лабо Ласкарі, 0:2 – 32 Дель Кастільо (з пенальті)

Лілль – Ліон – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 13 Нортон

Мец – Гавр – 0:0

Також у неділю, 28 вересня, відбудеться ще один матч: Ренн прийме Ланс. Цей поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Напередодні перший гол Іллі Забарного за ПСЖ допоміг чемпіонам Франції обіграти Осер 2:0.

