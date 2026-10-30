ПСЖ із Забарним розгромив Гавр, Ніцца переграла Ренн у 9 турі Ліги 1

У п'ятницю, 30 жовтня, відбулися стартові матчі 9 туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2026/27.

Зокрема, ПСЖ відповів на ранній гол Гавра п'ятьма м'ячами, здобувши розгромну перемогу. Ашраф Хакімі оформив хеттрик, ще по одному голу забили Міка Годтс і Сенні Маюлу.

Український захисник парижан Ілля Забарний вийшов з перших хвилин та провів повний поєдинок.

У ще одному протистоянні Ніцца вдома з рахунком 5:2 здолала Ренн. Хеттриком у складі господарів відзначився Ельє Ваї.

Закриватиме ігровий день зустріч Лілля з Лансом.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

9 тур, 30 жовтня

Гавр – ПСЖ 1:5 (1:2)

Голи: 1:0 – 18 Мая, 1:1 – 26 Годтс, 1:2 – 28 Хакімі, 1:3 – 55 Хакімі, 1:4 – 62 Маюлу, 1:5 – 69 Хакімі

Ніцца – Ренн 5:2 (3:1)

Голи: 1:0 – 12 Ваї, 1:1 – 15 Шиманський, 2:1 – 34 Ваї, 3:1 – 45+2 Клосс, 4:1 – 52 Амура, 4:2 – 58 Діа, 5:2 – 73 Ваї

Лілль – Ланс

Як відомо, Ланс заборонив власним фанатам відвідувати виїзний матч 9 туру Ла Ліги проти Лілля.