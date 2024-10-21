Гаві: Радий повернутися після стількох днів відсутності

20-річний півзахисник Барселони Гаві щасливий повернутися до гри з командою після річної відсутності через травму.

Його слова передає журналіст Фабріціо Романо.

"Я дуже радий повернутися після стількох днів відсутності, я мріяв про цей момент місяцями. Найгіршим було те, що я не міг бути з командою, було дуже важко спостерігати за іграми, не маючи змоги зіграти", – сказав Гаві.

Напередодні юний талант "блаугранас" вперше за 349 днів вийшов на поле. Він замінив Педрі на 83 хвилині матчу Ла Ліги проти Севільї (5:1).

Гаві є вихованцем Барселони, до цього матчу в сезоні 2024/25 футболіст на поле не виходив через травму, яку отримав 19 листопада 2023 року під час гри за збірну Іспанії проти Грузії у кваліфікації на Євро. Гравець зазнав повного розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна та часткового відриву зовнішнього меніска.