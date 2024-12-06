Серія А назвала найкращого тренера листопада

Найкращим тренером листопада в італійській Серії А став наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Тренер отримає трофей перед матчем Аталанта – Емполі, який відбудеться у Бергамо 22 грудня.

У листопаді Аталанта виграла усі 3 матчі у чемпіонаті Італії. Команда перемогла Наполі (3:0), Удінезе (2:1) та Парму (3:1). Також враховувався результат зустрічі з Ромою (2:0), що відбулася 2 грудня.

Переможна серія клубу нараховує вже 8 матчів. Протягом аналогічної кількості поєдинків Аталанта не втрачає очок у всіх змаганнях, включаючи Лігу чемпіонів. Останній раз команда програлава 24 вересня, поступившись 2:3 Комо.

Нагадаємо, у 14 турі Серії Аталанта перемогла Рому, за яку виступає український форвард Артем Довбик.