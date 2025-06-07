Гасперіні має намір будувати атакувальну гру Роми навколо Довбика – Sky Sport

Новий головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні ухвалив рішення щодо майбутнього українського форварда команди Артема Довбика.

За інформацією Sky, Довбик гратиме основну роль в атаці, використовуючи свої бомбардирські якості.

Водночас Гасперіні хоче підписати ще одного форварда, який повинен мати трохи інші ігрові характеристики, ніж українець. Наставник розраховує створити атакувальний дует, у якому Артем зіграє ключову роль, реалізуючи свої сильні сторони, як завершувача атак.

Також італійські ЗМІ пишуть, що на трансферному ринку Гасперіні попросив щонайменше п'ять посилень: центрального захисника (у пріоритеті – Джон Лукумі з Болоньї), центрхава, флангового гравця, креативного футболіста в зону "десятки" на кшталт Лукмана та класичного форварда.

Також у Ромі уважно стежать за Феліпе Чавесом – 17-річним півзахисником академії Баварії, який має подвійне громадянство (Німеччина/Перу) та може перейти на правах вільного агента. Ще один кандидат – Джакомо Распадорі, якого Гасперіні намагався підписати ще за часів роботи в Аталанті. Рома давно стежить за форвардом Наполі, і тепер питання знову на порядку денному.

Цікаво, раніше повідомлялося, що Довбик не входитиме у плани Гасперіні, коли він очолить "вовків".

Артем перейшов у Рому влітку 2024 року із Жирони за 30,5 мільйона євро. У сезоні-2024/25 Артем зіграв 45 матчів за Рому в усіх турнірах, в яких забив 17 голів і зробив чотири гольові передачі.