Болонья виграла Кремонезе, Інтер розгромив Рому в 31 турі Серії А

У неділю, 5 квітня, низкою матчів продовжилась програма 31-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Болонья на виїзді обіграла Кремонезе завдяки голам Жуана Маріу та Джона Роу. Зазначимо, що наприкінці зустрічі по червоній картці заробили Юссеф Малех та Льюїс Фергюсон.

Піза вдома мінімально поступилась Торіно. Мяч в активі нападника Че Адамса

Закривав футбольний вечір в Італії центральний поєдинок туру, у якому Інтер розгромив Рому. Якщо після першого тайму інтрига ще зберігалася, то у другій половині зустрічі міланський клуб просто нокаутував суперника, відвантаживши у його ворота ще 3 голи, на що той знову відповів лише одним.

Чемпіонат Італії – Серія А

31 тур, 5 квітня

Кремонезе – Болонья 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Маріу, 0:2 – Роу, 1:2 – 90+1 Бонаццолі (пен)

Вилучення: Малех, 90+4 – Фергюсон, 90+6

Піза – Торіно 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 80 Адамс

Інтер – Рома 5:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 1 Мартінес, 1:1 – 40 Манчіні, 2:1 – 45+2 Чалханоглу, 3:1 – 52 Мартінес, 4:1 – 55 Тюрам, 5:2 – 63 Барелла, 5:3 – 70 Пеллегріні

Напередодні Сассуоло переміг Кальярі, а Фіорентина здолала Верону.