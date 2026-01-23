Українська правда
Гасперіні оцінив комфортну перемогу Роми над Штутгартом в Лізі Європи

Володимир Максименко — 23 січня 2026, 12:06
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про перемогу команди над Штутгартом в матчі 7 туру Ліги Європи.

Слова фахівця передає пресслужба "вовків". 

"Іноді мен кажуть, що якби ми десь зіграли внічию, то були б вище у турнірній таблиці. Для нас завжди важливо здобути три очки, незалежно від суперників. Те, що ми або виграємо, або програємо – чудовий показник нашої непоступливості.
Виступ Пізіллі? Він дуже зріс та продовжує прогресувати, навіть порівняно з попереднім сезоном. Попри свій юний вік, Нікколо продемонстрував вражаючу зрілість на полі. Він дуже схожий на Тарделлі за своїм стилем гри", – розповів Гасперіні.

За підсумками туру Рома посідає шосте місце в турнірній таблиці загального етапу Ліги Європи, набравши 15 очок.

У завершальному турі римляни зустрінуться із Панатінаїкосом – гра відбудеться 29 січня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що форвард Роми Артем Довбик переніс операцію після чергової травми.

