Довбик став найгіршим гравцем матчу Фіорентина – Рома
Нападник збірної України Артем Довбик став найгіршим гравцем матчу Фіорентина – Рома в Серії А.
Про це повідомив статистичний портал Sofascore.
Дії гравця "вовків" оцінили у 5.8 балів – менше, ніж у воротаря Фіорентини Давіда Де Хеа, який пропустив два голи – 6.0.
За 59 хвилин на полі українець зробив одну результативну передачу, двічі ударив повз ворота, віддав 10 точних передач та жодного разу не пішов у дриблінг.
Найкращим гравцем зустрічі визнано Матіаса Суле, на рахунку якого гол та результативна передача на Браяна Крістанте.
Цього сезону на рахунку Довбика один гол та одна результативна передача у семи матчах за Рому.
Раніше головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні прокоментував два нереалізовані пенальті від українця у матчі з Ліллем.