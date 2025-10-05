Українська правда
Довбик став найгіршим гравцем матчу Фіорентина – Рома

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 19:16
Getty Images

Нападник збірної України Артем Довбик став найгіршим гравцем матчу Фіорентина – Рома в Серії А.

Про це повідомив статистичний портал Sofascore.

Дії гравця "вовків" оцінили у 5.8 балів – менше, ніж у воротаря Фіорентини Давіда Де Хеа, який пропустив два голи – 6.0.

За 59 хвилин на полі українець зробив одну результативну передачу, двічі ударив повз ворота, віддав 10 точних передач та жодного разу не пішов у дриблінг.

Найкращим гравцем зустрічі визнано Матіаса Суле, на рахунку якого гол та результативна передача на Браяна Крістанте.

Цього сезону на рахунку Довбика один гол та одна результативна передача у семи матчах за Рому.

Раніше головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні прокоментував два нереалізовані пенальті від українця у матчі з Ліллем.

