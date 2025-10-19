Українська правда
Гасперіні: Дибала фізично більше готовий ніж Довбик

Володимир Варуха — 19 жовтня 2025, 17:03
Гасперіні: Дибала фізично більше готовий ніж Довбик
Джан П'єро Гасперіні
AS Roma

Тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував фізичну готовність ключових гравців після поразки від Інтера (0:1) у матчі Серії А.

Слова тренера цитує Voce Gialorossa.

"У плані фізичної готовності Дибала краще ніж Довбик та Фергюсон. Соуле, Пеллегріні та Дибала добре тренувалися й перебувають у чудовій формі. Пропущений гол на самому початку трохи зруйнував можливість зіграти в інший футбол, але водночас вони – технічні виконавці, які все одно могли створити проблеми Інтеру", – сказав Гасперіні.

У матчі Дибала, який повернувся після тривалої травми, продемонстрував лідерські якості, виконав кілька небезпечних ударів і активно взаємодіяв із партнерами. Суле і Пеллегріні також створювали моменти та загострювали гру в атаці.

Попри поразку, Рома зберігає високе місце в турнірній таблиці Серії А, ділячи перше місце з Інтером і Наполі, маючи по 15 очок після семи турів. Наступний матч команда проведе у Лізі Європи проти Вікторії Пльзень, прагнучи повернутися на переможний шлях і продовжити боротьбу на двох фронтах.

Раніше воротар Роми порівняв ігрові якості Довбика та Фергюсона.

