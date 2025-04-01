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Визначилось майбутнє Гасперіні в Аталанті

Олександр Булава — 1 квітня 2025, 15:35
Визначилось майбутнє Гасперіні в Аталанті
Джан П'єро Гасперіні
Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні покине клуб після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони розірвуть угоди за згодою сторін.

Раніше тренер заявив, про те, що не продовжить свій чинний контракт з клубом, який діє до літа 2026 року, а, можливо, навіть покине команду наприкінці поточного сезону.

Гасперіні очолює бергамасків з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.

Зазначимо, що після перемоги в фіналі ЛЄ італійський тренер відмовив клубу Англійської Прем'єр-ліги. Також Гасперіні активно цікавиться Рома, яка хоче, щоб він став заміною Клаудіо Раньєрі на наступний сезон.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Чемпіонат Італії, Серія А

Аталанта

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