Рома та Аталанта оголосили склади на матч 33 туру Серії А

Тренерські штаби Роми та Аталанти оголосили стартові склади на поєдинок 33-го туру італійської Серії А.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Рома: Свілар, Манчіні, Ндіка, Ермосо, Челік, Крістанте, Ель Айнауї, Ренш, Суле, Ель-Шаараві, Мален.

Аталанта: Карнесеккі, Скальвіні, Джимсіті, Колашинац, Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста, де Кетеларе, Крстович, Распадорі.

Матч відбудеться на "Стадіо Олімпіко" у Римі. Початок о 21:45 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася у 18-му турі поточного розіграшу чемпіонату Італії. Тоді "богиня" зуміла перемогти "вовків" з мінімальним рахунком 1:0.

Зазначимо, що Рома посідає 6 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 57 очок. Натомість колишні підопічні Гасперіні з 53 балами йдуть 7-ми в італійському чемпіонаті.

