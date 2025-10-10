Гасперіні: Я хочу, щоб Довбик реалізував свій потенціал

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прагне допомогти українському нападнику "вовків" Артему Довбику вийти на свою оптимальну форму.

Слова італійського фахівця передає Corriere dello Sport.

"Я бачу, що Довбик зростає, розвивається фізично, і це найважливіше, тому що він, по суті, силовий гравець, як за будовою, так і за технічними характеристиками, і щоб бути результативним, він повинен бути в дуже хорошій формі.

Я хочу довести його до оптимальної форми, до переконання, що він здатний реалізувати свій потенціал. Ми працюємо в цьому напрямку. У Флоренції він показав себе добре. Потрібно передати йому велику впевненість і почуття приналежності, він повинен знати, що команда з ним", – сказав Гасперіні.

У поточному сезоні Довбик провів за Рому 7 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем і однією результативною передачею.

Напередодні стало відомо, що український гравець зацікавив відразу 3 клуби Англійської Прем'єр-ліги.