Гасперіні розповів, коли Довбик відновить тренування після травми

Головний тренер Роми Джанп'єро Гасперіні заявив, що український нападник Артем Довбик близький до повернення на футбольне поле.

Слова наставника римського клубу публікує Corriere dello Sport

"Пеллегріні потрібно ще багато часу, щоб повернутися на поле. У Довбика було лише невелике розтягнення, він повернеться до тренувань у вівторок. Перший тиждень підготовки буде присвячений фізичній формі гравців", – заявив головний тренер "вовків".

Гасперіні додав, що клуб активно працює над посиленням складу.

"Ми знаємо, які гравці нам потрібні. Я очікую хороших результатів на трансферному ринку", – резюмував наставник.

Нагадаємо, Довбик отримав травму на одному з тренувань Роми.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні прагне підписати в Рому одного з найдорожчих гравців чемпіонату Бразилії.