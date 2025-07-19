Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Довбик отримав травму на тренуванні

Олег Дідух — 19 липня 2025, 17:06
Довбик отримав травму на тренуванні
Артем Довбик
Getty Images

Форвард збірної України Артем Довбик отримав травму на тренуванні Роми.

Про це повідомляє Voce Giallorossa.

За їхньою інформацією, йдеться про м’язове пошкодження. Ступінь його складності наразі не відома. Сьогодні, 19 липня, Довбик повинен пройти медогляд, після якого стануть відомі терміни відновлення 28-річного українця.

Наразі відомо, що Артем точно пропустить контрольний поєдинок проти Трастевере. У Джан П’єро Гасперіні виникнув кадровий дефіцит у атаці: Ельдор Шомуродов і Теммі Ебрахам покинули клуб, а Пауло Дибала травмований.

Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому з Жирони влітку минулого року за 30,5 мільйона євро. В минулому сезоні на рахунку українця 17 голів і 4 асисти в 45 матчах у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що форвард змінить свій ігровий номер у Ромі.

Рома Артем Довбик

Артем Довбик

Рома домовилася з клубом АПЛ про перехід майбутнього конкурента Довбика
Довбик отримає інший ігровий номер у Ромі
Майбутнє Довбика під питанням: Рома може підписати нападника Манчестер Юнайтед
Рома оголосила про трансфер конкурента Довбика в Башакшехір
Бонек: Довбик – чудова інвестиція для Роми

Останні новини