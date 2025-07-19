Форвард збірної України Артем Довбик отримав травму на тренуванні Роми.

Про це повідомляє Voce Giallorossa.

За їхньою інформацією, йдеться про м’язове пошкодження. Ступінь його складності наразі не відома. Сьогодні, 19 липня, Довбик повинен пройти медогляд, після якого стануть відомі терміни відновлення 28-річного українця.

Наразі відомо, що Артем точно пропустить контрольний поєдинок проти Трастевере. У Джан П’єро Гасперіні виникнув кадровий дефіцит у атаці: Ельдор Шомуродов і Теммі Ебрахам покинули клуб, а Пауло Дибала травмований.

Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому з Жирони влітку минулого року за 30,5 мільйона євро. В минулому сезоні на рахунку українця 17 голів і 4 асисти в 45 матчах у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що форвард змінить свій ігровий номер у Ромі.