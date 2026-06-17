Англія – Хорватія: відео голів матчу ЧС-2026 в групі L

У середу, 17 червня, відбувається матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Англії та Хорватії.

На 12-й хвилині нападник англійців Гаррі Кейн, з другої спроби зміг реалізувати пенальті.

Збірна Хорватії зрівняла рахунок на 36-й хвилині, Мартін Батуріна завдав шикарного удару у дев'ятку воріт Пікфорда.

Кейн наприкінці тайму оформив дубль, замкнувши головою подачу з кутового.

На 5-й доданій хвилині до першого тайму Петар Муса із близької відстані переграв Джордана Пікфорда та знову відновив паритет у грі.

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На старті другої половини Джуд Беллінгем пронісся правим флангом та пробив у дальній кут, знову вивівши Англію вперед.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом поєдинку підопічних Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,78. Нічия – 3,80. Виграш хорватів – 4,75.

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Нагадаємо, що у групі L також опинились збірні Гани та Панами. Вони своє очне протистояння проведуть 18 червня о 2:00 за київським часом.