Баварія готує покращену пропозицію Кейну

Мюнхенська Баварія розпочала переговори із сім'єю англійського нападника Гаррі Кейном щодо умов нового контракту.

Про це повідомляє Bild.

Мюнхенці готові запропонувати 32-річному футболістові підвищення зарплати, щоб підписати з ним нову угоду.

Нещодавно генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен, який здійснив трансфер англійця в 2023 році, розпочав попередні переговори з родиною форварда.

У клубі цінують не тільки спортивні досягнення нападника, а і його людські та особистісні якості.

Кейн виступає за німецький клуб із літа 2023-го. Відтоді Гаррі провів за Баварію 134 матчі, у яких відзначився 130 голами та 31 асистом.

У складі мюнхенського колективу англійський форвард отримав Золоту бутсу у сезоні-2023/24 (36 м'ячів). Також став чемпіоном Бундесліги (2023/24) та володарем Суперкубку Німеччини (2024/25).

Раніше повідомлялося, що Барселона готова активувати клаусулу Кейна, у якому вбачає ідеальну заміну польському форварду Роберту Левандовському, який може покинути "блаугранас".

Сам Кейн відреагував на інформацію про ймовірний переїзд в Іспанію. За його словами, з ним ніхто не контактував щодо потенційного трансферу. Кейн зазначав, що почувається щасливим від виступів за Баварію.