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Саутгейт веде перемовини щодо роботи у клубі, за який грає ключовий гравець збірної України

Руслан Травкін — 24 вересня, 19:41
Саутгейт веде перемовини щодо роботи у клубі, за який грає ключовий гравець збірної України
Гарет Саутгейт
Getty images

Колишній головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт може очолити Евертон.

Про це повідомляє GiveMeSport.

В його призначенні зацікавлений Ден Фрідкін, новий власник "ірисок". Американський бізнесмен вважає, що Саутгейт є найкращим варіантом для клубу.

Команда Віталія Миколенка невдало почала сезон. За перші 5 турів АПЛ на рахунку Евертона лише 1 очко. Клуб перебуває у зоні вильоту.

54-річний Саутгейт працював у збірній Англії з 2016 року. Під його керівництвом команда брала бронзу ЧС-2018 та ставала фіналістом Євро-2020. На клубному рівні працював із Мідлсбро.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Гарет Саутгейт

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