Ми здолали одну з найкращих команд світу: Флік – про розгромну перемогу над Реалом

Головний тренер Барселони Гансі Флік задоволений тріумфом у фіналі Суперкубку Іспанії. Його підопічні з рахунком 5:2 здолали Реал.

Слова німецького фахівця наводить As.com.

"Сьогодні ми обіграли одну з найкращих команд світу та здобули трофей. Ми щасливі. Сьогодні треба радіти.

Ми єдині. Наша мета – ставати краще з кожним матчем. Ми хочемо вигравати кожен матч і намагатимемося робити це, якщо буде така можливість. Ми маємо у всьому знаходити щось корисне для себе.

Для мене важливо, як ми граємо. Ми маємо діяти як команда. Сьогодні ми скоротили кількість помилок. Коли ми контролюємо гру, нам простіше. Сьогодні в атаці у нас були три чудові форварди. Я дуже радий за команду.

Це футбол, я багато років у ньому працюю. Цілі великих клубів – це трофеї. Ми задоволені і пишаємось собою, тепер потрібно підтверджувати свій рівень. Ми не зможемо завжди грати так, як сьогодні", – сказав Флік.