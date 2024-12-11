Флік отримав двоматчеву дискваліфікацію

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік отримав два матчі дискваліфікації за вилучення у матчі Ла Ліги проти Бетіса (2:2).

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Німецький фахівець на 66-й хвилині отримав червону картку за протести проти пенальті у ворота своєї команди.

Дисциплінарний комітет Королівської іспанської федерації футболу ухвалив рішення дискваліфікувати Фліка на два матчі через його вилучення. У Барселони наразі є 10 днів для подачі апеляції.

Тренер отримав покарання на основі статті 127 Дисциплінарного кодексу, яка передбачає таке: "Протести на адресу головного арбітра, асистентів чи четвертого арбітра, якщо це не є більш серйозним порушенням, караються дискваліфікацією на два або три матчі чи на строк до одного місяця".

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Нагадаємо, після 17 турів Ла Ліги Барселона йде на першій сходинці, набравши 38 очок.