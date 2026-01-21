Шахтар побореться з іменитим португальським клубом за підписання захисника молодіжної збірної Бразилії

19-річний захисник Палмейраса Робсон потрапив до сфери інтересів Шахтаря.

Про це повідомив місцевий журналіст Густаво Теріні.

За його інформацією, бразильця також хоче підписати Порту.

Палмейрас очікує, що потенційні покупці мають запропонувати за гравця щонайменше 4 млн євро – з такої суми стартують переговори.

Бразилець, який також може зіграти на позиції опорного півзахисника, виступає за збірну Бразилії U-20.

Напередодні стало відомо, що бельгійський Андерлехт оголосив про підписання українського нападника із турецького Трабзонспора Данила Сікана.