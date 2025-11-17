Українська правда
Галатасарай націлився на зіркового форварда Аталанти

Олександр Булава — 17 листопада 2025, 16:35
Адемола Лукман
Турецький Галатасарай зацікавлений у трансфері нігерійського нападника Аталанти Адемоли Лукмана.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

28-річний форвард перебуває у шорт-листі турецького клубу, однак ним цікавляться й інші команди.

Влітку поточного року Лукман хотів перейти в Інтер, і бойкотував тренування з командою через те, що керівництво клубу його не відпускало. Після того, як переговори між клубами зайшли в глухий кут, Аталанта уже сама відсторонила Лукмана від тренувань з командою. Проте згодом повернула гравця у склад.

Нагадаємо, нападник став гравцем клубу з Бергамо у 2022 році, коли за понад 10 млн євро перейшов з Лейпцига. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол у 10 матчах

Напередодні повідомлялося, що Галатасарай розглядає можливість оренди Ліонеля Мессі на короткий термін – орієнтовно на чотири місяці

