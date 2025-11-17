Галатасарай націлився на зіркового форварда Аталанти

Турецький Галатасарай зацікавлений у трансфері нігерійського нападника Аталанти Адемоли Лукмана.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

28-річний форвард перебуває у шорт-листі турецького клубу, однак ним цікавляться й інші команди.

🚨🇳🇬 Ademola Lookman, on Galatasaray shortlist for January window — not the only name as more clubs are also keen on the Nigerian.



One to watch with possible move in 2026.



🎥 https://t.co/88gANu4KEp pic.twitter.com/GLd7vCPRoh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2025

Влітку поточного року Лукман хотів перейти в Інтер, і бойкотував тренування з командою через те, що керівництво клубу його не відпускало. Після того, як переговори між клубами зайшли в глухий кут, Аталанта уже сама відсторонила Лукмана від тренувань з командою. Проте згодом повернула гравця у склад.

Нагадаємо, нападник став гравцем клубу з Бергамо у 2022 році, коли за понад 10 млн євро перейшов з Лейпцига. У поточному сезоні на його рахунку 1 гол у 10 матчах

Напередодні повідомлялося, що Галатасарай розглядає можливість оренди Ліонеля Мессі на короткий термін – орієнтовно на чотири місяці