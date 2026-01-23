Українська правда
Наполі домовився про трансфер бразильського нападника Верони

Катерина Лисянська — 23 січня 2026, 15:18
Джоване
Наполі домовився про перехід нападника Верони Джоване, який посилить лінію атаки неаполітанців уже в поточне трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Загальна вартість трансферу складе 20 мільйонів євро, при цьому зазначена сума вже враховує бонусні виплати за досягнення гравця.

На даному етапі клуби завершують технічну процедуру обміну документами, після чого про підписання контракту буде оголошено офіційно.

У поточному сезоні бразильський нападник відзначився 3 забитими м'ячами та 4 асистами у 21 матчі Серії А.

Нагадаємо, що нещодавно англійський Ноттінгем Форест вступив у перемовини з італійським Наполі стосовно переходу нападника Лоренцо Лукки.

