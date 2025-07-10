Галатасарай хоче придбати воротаря Мілана

Галатасарай зацікавився голкіпером Мілана Майком Меньяном.

Про це пише SportItalia.

Повідомляється, що турецький гранд вже встиг провести переговори з італійським клубом щодо можливого трансферу. Галатасарай бачить у Меньяні основного воротаря на наступний сезон.

Втім, французький голкіпер не поспішає змінювати клуб. Майк вирішив залишитися у Мілані.

Майк Меньян приєднався до Мілана влітку 2021 року, перейшовши з Лілля за 16,4 мільйона євро. За цей час він взяв участь у 163 матчах, у яких пропустив 170 голів та 59 разів відстояв на "нуль.

У сезоні-2021/22 французький голкіпер допоміг "россонері" вперше з 2011 року стати чемпіоном Італії, а в січні цього року він з клубом виграв Суперкубок Італії.

Раніше повідомлялося, що переговори між Міланом і Челсі щодо Меньяна зайшли в глухий кут.