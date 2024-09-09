Галатасарай може придбати захисника Лаціо

Галатасарай розглядає можливість трансферу лівого захисника Лаціо Луки Пеллегріні.

Про це повідомляє CalcioMercato.

За інформацією джерела, основним варіантом на підсилення флангу оборони для турецького клубу є Нікола Залевський, який виступає за Рому Артема Довбика, а Пеллегріні вважається планом Б.

Лаціо готовий вислухати пропозиції за 25-річного італійця, якщо вони включають повноцінний трансфер. Це пов'язано з тим, що римляни все ще повинні виплатити 4 мільйони євро Ювентусу за викуп гравця.

У сезоні-2023/24 Пеллегріні зіграв 25 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 3.5 мільйони євро.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що турецький клуб цікавиться гравцем Тоттенгема Беном Девісом.