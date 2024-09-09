Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Галатасарай може придбати захисника Лаціо

Володимир Кук — 9 вересня, 23:00
Галатасарай може придбати захисника Лаціо
Лука Пеллегріні
ФК Лаціо

Галатасарай розглядає можливість трансферу лівого захисника Лаціо Луки Пеллегріні.

Про це повідомляє CalcioMercato.

За інформацією джерела, основним варіантом на підсилення флангу оборони для турецького клубу є Нікола Залевський, який виступає за Рому Артема Довбика, а Пеллегріні вважається планом Б.

Лаціо готовий вислухати пропозиції за 25-річного італійця, якщо вони включають повноцінний трансфер. Це пов'язано з тим, що римляни все ще повинні виплатити 4 мільйони євро Ювентусу за викуп гравця.

У сезоні-2023/24 Пеллегріні зіграв 25 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 3.5 мільйони євро.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що турецький клуб цікавиться гравцем Тоттенгема Беном Девісом.

Галатасарай Лаціо Лука Пеллегріні

Лаціо

Лаціо та Мілан розіграли результативну нічию, Наполі вирвав перемогу в Парми в 3 турі Серії А
Мілан зіграє проти суперника Динамо у Лізі Європи, Наполі прийме Парму: розклад 3 туру Серії А
Довбик свято не зіпсує. На що може розраховувати Динамо в Лізі Європи
Помер легендарний екстренер збірної Англії та Манчестер Сіті Ерікссон
Дженоа Малиновського здолала Монцу, Парма сенсаційно перемогла Мілан: результати 2 туру Серії А

Останні новини