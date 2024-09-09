Суперник Динамо у Лізі Європи практично погодив трансфер зірки збірної Вельсу
Турецький Галатасарай хоче підписати захисника Тоттенгема та збірної Вельсу Бена Девіса.
Про це пише сайт Football Insider.
Сторони вже почали перемовини. Трансферне вікно у чемпіонаті Туреччини відкрите до 13 вересня, тому "леви" спробують встигнути завершити трансфер до цієї дати.
Девіс грає за Тоттенгем з 2014 року. За цей період універсальний бек провів за клуб 415 поєдинків у всіх турнірах і забив 12 голів. Протягом кар'єри 31-річний Бен також виступав за Свонсі. На рахунку Девіса 2 голи за 87 зустрічей у складі збірної Вельсу.
Нагадаємо, раніше Галатасарай підписав зіркового форварда Наполі Віктора Осімгена. Турецький гранд буде суперником київського Динамо в основному етапі Ліги Європи. Матч команд відбудеться у передостанньому турі — 21 січня.